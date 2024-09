Governo divulga contas pressionado pelo TCU e com mercado desconfiado

Os números da expectativa de receitas com Carf já foram revistos no último relatório para R$ 37 bilhões e devem ser novamente revisados para baixo. Mas não há expectativa de que essa revisão seja próxima da real entrada de recursos até agora, de menos de R$ 100 milhões. Isso porque há na Fazenda a expectativa de aceleração da entrada de recursos para o final do ano, já que o trâmite de cálculos para os pagamentos tem demorado mais do que o previsto.

As receita do Carf, assim como todas as demais receitas e despesas que estarão no relatório, impactam na necessidade de bloqueio e contingenciamento das despesas de todo o governo neste ano, números que também são analisados pelo mercado. O bloqueio ocorre quando há crescimento da despesa obrigatória acima das regras do arcabouço e o contingenciamento quando há uma receita menor do que a esperada.

Em relação às despesas, estão no foco as revisões que serão feitas em relação aos gastos com a Previdência Social após as primeiras medidas de pente-fino, o que impacta no bloqueio. O mercado espera um bloqueio de até R$ 7 bilhões neste relatório.

A tendência é que não haja contingenciamento adicional ao que foi realizado no relatório de julho (de R$ 3,8 bilhões + bloqueio de R$ 11,2 bilhões) em função da surpresa positiva da arrecadação de agosto.

Quais foram os episódios recentes que acenderam alerta sobre as contas, além do alerta do TCU?

Decisão do STF de liberar verba para o combate às queimadas fora do arcabouço fiscal.