Quatro aeronaves estavam na pista de táxi em fila esperando o momento para entrar na pista de decolagem. Eram os voos United Airlines 1 e United Airlines 863 (ambos operados por um Boeing 787-9 com capacidade para até 252 pessoas cada), United Airlines 1118 (operado por um Boeing 737-900ER com capacidade para 179 passageiros) e Philippine Airlines 115 (que era realizado com um Airbus A340-300 com capacidade para até 254 passageiros).

"Onde esse cara está indo?", perguntou o piloto do voo United Airlines 1 ao ver o avião passando sobre sua cabeça. Logo em seguida, os pilotos do avião da Air Canada perceberam o erro e iniciaram a arremetida.

Aeronave chegou a ficar a apenas 18 metros acima do solo. Ele passou a quatro metros acima do avião do voo Philippine Airlines 115.

Após uma nova tentativa, o Air Canada conseguiu pousar sem danos e sem nenhum passageiro ter se machucado. Todos os demais aviões que quase foram atingidos prosseguiram com os voos regularmente sem terem sofrido nenhum dano.

Siga UOL Economia no

Fatores contribuintes para o incidente

Entre os principais fatores que contribuíram para o incidente pelo NTSB (National Transportation Safety Board, ou, Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos EUA), destacam-se os seguintes: