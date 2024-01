Haneda também foi o 3º aeroporto mais movimentado de 2023 segundo a consultoria OAG. Foram 52,7 milhões assentos oferecidos no aeroporto, ficando atrás apenas do aeroporto de Atlanta/Hartsfield-Jackson (EUA) e de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Interior do Aeroporto Internacional Haneda, em Tóquio (Japão) Imagem: Facebook/TokyoInternationalAirport.Haneda.en

O local conta com três terminais de passageiros, divididos entre a operação doméstica e internacional. As principais empresas a operarem no local são a JAL (Japan Airlines), ANA (All Nippon Airways) e Air Do no ramo doméstico, além de Korean Air, Asiana, China Eastern Airlines, entre outras, em voos internacionais.

A história do aeroporto remonta ao ano de 1931, quando, no local, começou a ser construído um aeroporto em escala bem menor que o de hoje. No pós-guerra, com a derrota dos japoneses, o aeroporto passou a ser ocupado por norte-americanos, que devolveram a propriedade ao país na década de 1950.

A partir daí, o local passou por diversas expansões. A partir dos anos 2000, o aeroporto aumentou sua capacidade em ritmo acelerado, até a inauguração do terminal 3, dedicado a voos internacionais.