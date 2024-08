'Varig, Varig, Varig': Você lembra? Reveja campanhas da extinta aérea

Como prêmio, ela o levou ao Brasil, mas, depois de anos, ele ficou com saudade de sua terra natal. A princesa, então, lhe deu uma arca. Ao abrir, ali estava uma passagem da Varig para ele voltar para voltar ao Japão.

Humor para promover a empresa

Douglas DC-3 da Varig Imagem: Divulgação

Outra campanha famosa ironizava voos longos, em que eram feitas muitas paradas. Na década de 1990, quando a peça foi ao ar, nem sempre distâncias mais longas eram feitas em voos diretos.

Na propaganda, uma comissária animada puxava um coro com os passageiros batendo palma e cantando: "560 quilômetros. 560 quilômetros. Pare um pouquinho, descanse um pouquinho, 550 quilômetros". Ela continuava, ora pedindo animação, ora dizendo que era para apenas um lado do avião cantar, encerrando com um "everybody", que significa "todo mundo", em inglês.

A abordagem bem-humorada, com a tradicional marca sonora "Varig, Varig, Varig" a final, foi outra campanha que ficou marcada na memória das pessoas.