R$ 12 milhões: como é o avião comprado por pastor próximo a Marçal

Interior do avião Beechcraft King Air B200GT de matrícula N52GT Imagem: Reprodução

O registro de voos do avião mostra que ele entrou no Brasil no dia 4 de setembro, e que chegou em Goiânia, onde o vídeo foi gravado, no dia 6 deste mês.

Realização de um sonho

Nas imagens, Silva diz que a chegada da aeronave é a realização de um sonho.

Avião Beechcraft King Air B200GT de matrícula N52GT Imagem: Reprodução

"Hoje estamos aqui diante da realização de um sonho. Alguns anos atrás nós tivemos um jejum e nesse jejum eu fiz um desafio aos irmãos: 'Se você pudesse pedir qualquer coisa para o Senhor, o que você pediria? Qual pedido que você não teve coragem de fazer para Deus, porque você achou que era grande demais?'", disse o pastor.