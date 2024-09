A história do Boeing 747 afundado de propósito no mar; veja como ficou

Em 2019, o Bahrein afundou intencionalmente um avião Boeing 747 em uma área a cerca de 30 quilômetros de sua costa, para virar atração de mergulhadores.

O que aconteceu?

Em junho de 2019, o governo do Bahrein submergiu um Boeing 747 no mar ao nordeste da região onde fica o aeroporto do país. No mesmo local, funciona o parque de mergulho Dive Bahrain, atraindo turistas de todas as partes do mundo.

O Boeing 747 está a cerca de 20 metros de profundidade, onde ainda há uma boa iluminação natural. Todo o parque de mergulho tem 100.000 m², tamanho um pouco maior que 12 campos de futebol.