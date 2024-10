Favorito das polícias e dos bombeiros, helicóptero Esquilo completa 50 anos

Batizado de Esquilo, ele realizou seu primeiro voo no dia 27 de junho de 1974 em Marignane, na França. À época, era denominado Ecureuil AS350 B, e quem realizou a façanha foi o piloto Daniel Bauchart e o engenheiro de voo de testes Bernard Certain.

O desenvolvimento do Esquilo começou nas mãos da Aérospatiale, empresa francesa com larga experiência na fabricação de aeronaves. Na década de 1990, a companhia passou por um processo de fusões e aquisições, e o modelo passou a ser fabricado pela Eurocopter e, a partir de 2014, pelo grupo Airbus.

Ele é derivado dos helicópteros da família Allouette, e foi pensado para ser uma aeronave leve, versátil e de fácil manutenção. O primeiro modelo tinha o dobro da capacidade de carga útil do Alouette II, consumo de combustível 25% menor e custos operacionais 38% menores.

Helicóptero Esquilo (H125/AS350) da Polícia Civil do Rio de Janeiro sobrevoando estádio da Copa do Mundo no Brasil Imagem: Airbus

A relativa simplicidade em sua composição pôde ser constatada com o projeto do engenheiro de René Mouille. Um dos mecanismos que prendem as pás do rotor ao sistema do motor teve uma redução de 377 peças no Alouette II para apenas 70 no Esquilo, facilitando a sua manutenção.