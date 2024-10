Sabia que você pode ser retirado do voo se ficar descalço no avião?

Ainda, o nervosismo causado pela situação pode dificultar esse ato que é simples no cotidiano. Um cadarço desamarrado, por exemplo, pode levar a pessoa a cair no corredor, bloqueando a passagem.

Em casos extremos, o passageiro que está no caminho atrapalhando a circulação pode acabar pisoteado. Situações assim não são normais, mas, se tratando de uma emergência, as pessoas não tendem a ser tão racionais como desejado.

É compreensível que, em voos mais longos, as pessoas acabem tirando os sapatos para ficarem mais confortáveis. Mas é fundamental que estejam calçadas, ao menos, durante o pouso e a decolagem, fases do voo onde há o maior risco de acontecer algum problema que necessite de uma rápida evacuação.

Chão pode estar sujo

Embora os aviões costumem ser limpos a cada pouso, isso não significa que eles são higienizados de fato. As áreas das bandejas de alimentação e outras superfícies onde tocamos com as mãos são prioridades, mas o chão não é esterilizado nesse momento.

Os passageiros circulam no avião após pisarem no chão do banheiro, que pode ter diversos tipos de sujeira. Quem estiver descalço pode acabar se contaminando.