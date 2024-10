Resiste a guerra nuclear: Como será o próximo avião do fim do mundo?

Onde será adaptado?

Concepção artística de hangar da Sierra Nevada Corporation onde será feito o novo E-4B Nigthwatch, o avião do Juízo Final dos EUA Imagem: Sierra Nevada Corporation

A SNC é uma empresa de porte relativamente médio, com cerca de 4.000 a 5.000 funcionários. A versão atual do avião foi feita pela própria Boeing, que tem mais de 170 mil empregados e que chegou a participar da concorrência, mas desistiu no final de 2023 devido a discordâncias com os termos do contrato.

Mesmo sem ter sido a campeã (já que não participou da disputa até o final), a Boeing estará presente no projeto: os aviões que foram escolhidos são do modelo 747-8i, versão mais recente do 747-200, da fabricante norte-americana.

A SNC já adquiriu cinco aeronaves da companhia aérea coreana Korean Air. O preço estimado da aquisição é de cerca de R$ 3,8 bilhões pelos exemplares que serão adaptados até 2036 nas unidades da empresa em Dayton (Ohio) e Denver (Colorado), todas nos EUA.

O desenvolvimento do avião ainda contará com a participação de outras empresas (sob o comando da Sierra Nevada Corporation). Entre elas, se destacam as tradicionais do setor de defesa Collins Aerospace, Lockheed Martin, GE Aerospace e Rolls-Royce.