Por dentro do 'nariz' do avião: quais itens ficam nesta parte da aeronave?

Radar meteorológico: mede o tamanho das gotículas de água no ar, permitindo que a aeronave detecte condições climáticas desagradáveis pela frente. Os pilotos podem usar essas informações para evitar precipitações e turbulências que estejam na rota. Além de melhorar o conforto dos passageiros, isso é importante também para a segurança do voo.

Sistema de aviso de proximidade no solo (GPWS): alerta os pilotos se a aeronave estiver voando muito perto do chão ou se houver um obstáculo nas proximidades. Ele examina o terreno abaixo da aeronave para que os pilotos sempre saibam distância em relação ao chão. Se a aeronave estiver descendo muito rápido, eles ouvirão o comando "pull up" e o piloto precisará levantar o nariz da aeronave o mais rápido possível para ganhar altitude.

Localizador: trabalha com a antena do "glide slope" e os sinais do diretor de voo ("flight director"). Esse conjunto serve para orientar o piloto sobre a rampa ideal de descida, para evitar que o avião faça uma aproximação muito alta ou muito baixa.

Como é o primeiro ponto de contato do avião com o ar, o radome também está sujeito a sofrer sérios danos. Quando a aeronave passa por uma tempestade com granizo, é comum ver o nariz do avião completamente destruído. Isso acontece porque, apesar de resistente, ele ainda é mais frágil que o restante da fuselagem.

Para garantir o perfeito funcionamentos dos equipamentos, o radome é inspecionado constantemente em solo. Os testes dos radares, no entanto, não podem ser feitos nos hangares. Por emitir uma forte radiação, esses testes só podem ser feitos em locais específicos do aeroporto.

Outra curiosidade são as diversas linhas presentes no nariz do avião. Elas servem para desviar a eletricidade causada por um raio até a cauda do avião, onde ela é dispersada.

* Com informações de reportagem publicada em 15/03/2020