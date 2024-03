Dólar fecha cotado a R$ 4,955 após divulgação do PIB

O que aconteceu

Brasil encerrou o ano de 2023 com crescimento de 2,9%, totalizando R$ 10,9 trilhões. O resultado é quase estável em relação ao ano anterior, quando o PIB brasileiro teve alta de 3%.

Números ficaram acima do que esperavam os investidores. O IBC-Br (Índice de Atividade Econômica do Banco Central), considerado um sinalizador do PIB, tinha apontado expansão de 2,45% no ano. Com isso, o Brasil voltou ao grupo das 10 maiores economias do mundo, segundo levantamento da agência de classificação de risco Austin Rating divulgada após o resultado do PIB.

Economia brasileira foi puxada principalmente pelo setor da agropecuária, que teve alta recorde de 15,1% entre 2022 e 2023. Segundo a coordenadora de Contas Nacionais do IBGE, Rebeca Palis, isso se deve ao crescimento da soja e do milho, duas das lavouras mais importantes do país.

Apesar de crescimento no ano, PIB ficou estagnado no último trimestre. Houve variação de 0%, abaixo do esperado por especialistas, de 0,1%, segundo a agência Reuters.

Haddad ressaltou o papel do setor agro no PIB, mas cobrou mais investimentos para 2024. "É a forma mais saudável de crescer porque você não cria risco inflacionário. Aumenta a demanda de um lado, mas a oferta também", disse Fernando Haddad, ministro da Fazenda.