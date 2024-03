Dólar sobe a R$ 4,999 com dados dos EUA e decisões sobre juros; Bolsa cai

O que aconteceu

Alta do dólar está em linha com o movimento de cautela no exterior. Investidores esperam por declarações de membros do Fed (Federal Reserve, o Banco Central dos EUA) que possam trazer alguma sinalização sobre o futuro dos juros americanos. Nesta semana, o Fed decidiu manter a taxa básica na faixa de 5,25% a 5,5% ao ano.

Mercado também digere dados de emprego divulgados nos EUA. O número de novos pedidos de auxílio-desemprego caíram inesperadamente na semana passada, sugerindo que o crescimento do emprego permaneceu forte em março. Ao mesmo tempo, o índice que mede a atividade empresarial (PMI) ficou estável, embora os preços tenham aumentado de forma generalizada.

Novo corte nos juros básicos no Brasil ainda repercute. Na quarta-feira (20), o Copom (Comitê de Política Monetária) reduziu a Selic de 11,25% para 10,75% ao ano. A decisão era esperada por analistas, uma vez que o BC já havia sinalizado em janeiro que manteria o ritmo de corte em 0,5 ponto percentual nas próximas reuniões. O novo patamar da Selic é o menor desde fevereiro de 2022 (9,25%).

No Ibovespa, destaque para Embraer e Sabesp. As ações das duas empresas fecharam em alta de 7,93% e 1,98%, respectivamente. A primeira foi favorecida por um relatório de analistas do JPMorgan, que aumentaram o preço-alvo dos papéis de R$ 28 para R$ 51. Já a Sabesp foi impulsionada pela divulgação de seu último balanço, que mostrou lucro líquido de R$ 1,19 bilhão no quatro trimestre de 2023.