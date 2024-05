Dólar tem leve queda e Ibovespa recua com baixa do minério de ferro

Para o economista-chefe da Frente Corretora, Fabrizio Velloni, o Copom tem de demonstrar com suas decisões daqui para frente que vai se pautar por uma conduta técnica, reduzido assim a percepção de risco de ingerência política. "O fim do mandato de Campos Neto está próximo e o mercado ainda tenta entender como o BC vai se comportar, principalmente a partir de 2025", diz Velloni, que vê a taxa de câmbio rodando em uma faixa entre R$ 5,06 e R$ 5,16 no curto prazo.

Bolsa

O Ibovespa terminou o dia em baixa de 0,58%, aos 123.779,54, o nível mais baixo de 2024. Neste ano, o índice de referência da Bolsa de Valores B3 tem perdas acunuladas de 7,75%, sendo 1,7% em maio.

A ação de maior peso no Ibovespa, Vale ON, acentuou as perdas à tarde, acomoanhando a queda na casa de 2% para o minério de ferro em Dalian, China. Ao fim do pregão, a ação da mineradora tinha baixa de 2,16%.

"O dia foi bem negativo para a Vale com a queda de 2% no minério na China, nessa reavaliação, pelo mercado, dos efeitos do programa de estímulos ao setor imobiliário", disse Rodrigo Moliterno, head de renda variável da Veedha Investimentos.

*Com informações da Agência Estado