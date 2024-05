Veja respostas para as 10 dúvidas mais frequentes no IR

Não há previsão legal para atualização do custo de aquisição de imóvel a preço de mercado. Veja aqui como declarar imóvel recebido de herança.

Só é possível atualizar o valor de uma casa ou apartamento mediante comprovação de reformas ou ampliação no imóvel.

Os gastos com as benfeitorias devem ser documentados com notas fiscais para as despesas com pessoas jurídicas e recibos assinados e com número de CPF para as despesas com pessoas físicas. Os comprovantes devem ser guardados por, pelo menos, cinco anos.

5) Quem pode ser dependente?

Em geral, os dependentes são cônjuges ou filhos. Abaixo, estão outros casos que também podem ser dependentes. Veja também como incluir o dependente na declaração.

Companheiro (a) com quem o contribuinte tenha filho em comum.