Quanto os 5 maiores bilionários do país podem torrar por mês sem trabalhar

O cofundador do Facebook Eduardo Saverin está em segundo lugar na lista dos brasileiros mas ricos, com uma fortuna de R$ 77 bilhões. Esse dinheiro aplicado sem correr riscos no Brasil daria uma renda líquida real de R$ 255 milhões por mês.

Em seguida, aparece na lista mais um acionista da ABInbev, Marcel Telles, que teria R$ 156 milhões para gastar. Sicupira, também da ABInbev, teria R$ 133 milhões.

A título de curiosidade, os cineastas brasileiros Walter Salles Júnior e Pedro Moreira Salles, que herdaram o antigo Unibanco, hoje incorporado ao Itaú, teriam, cada um, R$ 95 milhões para gastar por mês. Walter tem US$ 5,79 bilhões, e Pedro Moreira Salles, US$ 6,17 bilhões. O filme "Central do Brasil", de Walter Salles, teve custo de US$ 2,9 milhões (R$ 14 milhões no câmbio de hoje). O cineasta hoje poderia bancar seis filmes desse por mês e ainda sobrariam R$ 10,9 milhões na conta. Tudo isso sem reduzir o seu patrimônio em um só centavo.

Na prática

Esses cálculos são apenas um exercício de comparação entre a fortuna dos bilionários e o rendimento da aplicação mais segura do país. Na prática, não seria possível que eles fizessem esses movimentos no patrimônio sem ter alguma perda. Por exemplo, se Lemann vendesse todas as suas ações de uma vez, o preço delas cairia significativamente, gerando um prejuízo para ele e para muitos outros acionistas.

Além disso, os investimentos deles estão, em sua maioria, em ações de empresas, ou seja, em aplicações de risco. Desse modo, é possível que em alguns anos eles ganhem vários milhões e em outros percam outro tanto.