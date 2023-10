Limite dos juros do cartão de crédito pode impactar receitas dos bancos

No dia 2 de outubro de 2023, ocorreu a aprovação no Congresso de um projeto de lei com impacto direto nos resultados dos bancos. O Projeto de Lei nº 2685/2022 estabeleceu que deve haver um limite para as taxas de juros aplicadas ao crédito rotativo do cartão de crédito.

Conforme o texto, os emissores de cartões de crédito devem submeter à aprovação do Conselho Monetário Nacional, por meio do Banco Central do Brasil, os limites para as taxas de juros e encargos financeiros cobrados no crédito rotativo. Caso esses limites não sejam aprovados dentro do prazo máximo de 90 dias, contados a partir da data da publicação da Lei, o valor total cobrado a título de juros não poderá ultrapassar o valor original da dívida.

A fixação de um limite para os juros do crédito rotativo terá um impacto direto na receita dos bancos proveniente do uso de cartões de crédito, uma vez que esse é o segmento mais relevante dentro dessa linha de crédito. A linha de cartão de crédito é subdividida em três categorias: parcelamento sem juros, parcelamento com juros e crédito rotativo. Atualmente, essas três categorias representam, respectivamente, 74%, 12% e 15% do total do crédito oferecido pelos bancos por meio de cartões de crédito.