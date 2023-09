Sextou! PIB, XP Expert 2023, dados do trabalho nos Estados Unidos: Confira a agenda econômica e financeira hoje (01)

O mercado aguarda a divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre. Ao mesmo tempo, será realizado o evento Expert XP 2023, que reunirá grandes nomes do mercado financeiro. No exterior as atenções se voltam para o payroll, o relatório de emprego dos Estados Unidos, importante para as decisões de política monetária.

Além disso, os investidores também devem estar atentos às repercussões do índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial da China medido pelo grupo de mídia Caixin. O indicador subiu para 51,0 em agosto, ante 49,2 pontos em julho, o que denota crescimento do setor.

Confira mais o que vai rolar na agenda hoje do Brasil e do mundo.