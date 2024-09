Ibovespa oscila e tenta manter 135 mil pontos; Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4) sobem

No cenário macro, os investidores estão repercutindo o avanço de 1,2% do setor de serviços em julho ante o mês anterior, conforme divulgado nesta manhã pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O número veio acima do esperado pelo consenso LSEG de analistas, que apontavam para uma queda de 0,1% no período.

Cotação do dólar hoje

O dólar comercial está operando em baixa nesta manhã, após oscilar e avançar nos primeiros minutos da sessão. Por volta das 10h40, a moeda norte-americana recua 0,54% ante o real, negociada em R$ 5,623 na compra e R$ 5,624 na venda.

Bolsas caem na Ásia e oscilam na Europa

As bolsas asiáticas fecharam em queda hoje, com Tóquio em baixa de mais de 1% após uma dirigente do Banco do Japão (BoJ) reforçar expectativa por mais aperto monetário e impulsionar o iene ao nível mais forte do ano ante o dólar

Na China, o Xangai Composto cedeu 0,82%, a 2.721,80 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto caiu 0,05%, a 1.499,53 pontos. Em Hong Kong, o Hang Seng teve retração de 0,73%, a 17.108,71 pontos.

Neste ambiente, o índice Taiex, referência em Taiwan, perdeu 0,16%, a 21.031,00 pontos. Na Coreia do Sul, o Kospi baixou 0,40%, a 2.513,37 pontos. Samsung Electronics caiu 1,96%, depois que o Nomura cortou a projeção de lucro operacional para o terceiro trimestre. Por outro lado, a fabricante de baterias Samsung SDI disparou 9,91%, após anunciar plano de desinvestimento para focar em seus negócios centrais.

Já as bolsas da Europa oscilam sem direção única nesta manhã, enquanto investidores se preparam para a divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI) dos Estados Unidos hoje, na véspera da decisão do Banco Central Europeu (BCE). Por volta das 06h30 (de Brasília), o índice Stoxx 600 subia 0,10%, a 508,48 pontos