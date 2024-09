Vale (VALE3) dispara com revisão sobre produção

A companhia também passou a estimar uma produção de níquel de 153 mil a 168 mil toneladas este ano, ante previsão anterior de 160-175 mil. De acordo com o comunicado, a mudança se dá como reflexo da desconsolidação PT Vale Indonesia após a conclusão do desinvestimento parcial.

Além disso, as previsões para custos “all-in” do cobre para este ano foram ajustadas para 3.300-3.800 dólares por tonelada, ante 4.000-4.500 dólares/t. Já as do níquel saíram de 14.500-16.000 dólares/t para 15.000-16.500 dólares/t.

A notícia de aumento de produção, desta forma, teve um impacto positivo e imediato nos papéis.

Ações da Vale seguem no vermelho em 2024

Apesar da alta de hoje, as ações da Vale seguem com uma desvalorização no acumulado de 2024, com queda de 25% desde o início do ano.

A retração nas ações vem em meio a um ceticismo do mercado com a recuperação da economia chinesa – cenário que tem derrubado os preços do minério de ferro em Dalian e feito a commodity operar abaixo dos US$ 100 a tonelada.

Assim, as ações de mineradoras e siderúrgicas da bolsa de valores tem operado no negativo em 2024.