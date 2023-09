Investidor bilionário vira réu na CVM, Via (VIIA3) tomba 6% e tem rombo de 32% em agosto; Veja as mais lidas da semana

2. 'Monstro do Leblon': investidor bilionário vira réu pela primeira vez na CVM

O investidor Flávio Calp Gondim, também chamado de "Monstro do Leblon", virou réu pela primeira vez de um processo na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O jornal O Globo diz que as acusações sobre o investidor são de que ele teria criado "condições artificiais de oferta, demanda e preço".

As acusações são colocadas sobre o investidor e o seu fundo, Ponta Sul (FIA PONTA SUL IE). O único cotista desse fundo é o próprio Flávio Calp Gondim, e os motivos que o levaram a virar réu estariam relacionados a acontecimentos de meados de 2019 com contratos futuros de dólar.

3. Ladeira abaixo: Via (VIIA3) cai 6% no Ibovespa e tem rombo de 32% em agosto; Magazine Luiza (MGLU3) sobe na sessão, mas tomba no mês

As ações da Via (VIIA3) tombaram 6,45% na segunda-feira (28), ficando entre as maiores perdas do Ibovespa naquela sessão, cotadas a R$ 1,45, em meio a alta dos juros futuros, impactando o setor de varejo.

Em agosto, as ações da Via acumulavam perdas de 31,60%, enquanto a queda acumulada desde o início de 2023 era de 36,80%. "Os movimentos sobre os papéis da Via e varejistas se relacionam principalmente às pautas econômicas em discussão. Os debates em torno do limite de juros sobre os cartões de crédito - e a discussão paralela sobre o eventual fim ou limitação do parcelado sem juros - criam temores de que a capacidade de compra das famílias seja afetada", explicou Ricardo Schweitzer, analista independente.