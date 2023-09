Americanas: ex-CEO acusa acionistas de participarem de gestão, diz jornal

Em junho, Leonardo Coelho Pereira, atual diretor-presidente da Americanas, acusou a antiga diretoria, liderada por Gutierrez, de fraude na contabilidade, afirmou o Valor. Na época, Pereira apresentou ao colegiado cópias de documentos internos e e-mails que, segundo ele, corroboram as irregularidades, incluindo a falsificação de números para gerar suposto lucro.

De acordo com o jornal, Gutierrez está na Espanha em um tratamento médico. O executivo pediu para ser ouvido por videoconferência, mas teve a solicitação negada pela cúpula da comissão.

Outros detalhes da carta

Em um outro trecho da carta, Gutierrez pontuou que após a fusão da Americanas com a B2W, controladora do Submarino, teve papel "mais estratégico" e não atuava em todas as áreas, que tinham departamentos autônomos. "Como é notório, e como consta inclusive do famoso livro que conta a sua trajetória empresarial, o 3G [acionistas de referência] participa ativamente da gestão das empresas de seu portfólio e controla rigorosamente suas finanças".

Para Gutierrez, os controladores estavam no conselho de administração e no comitê financeiro, pessoalmente ou por meio de pessoas diretamente ligadas a eles, inclusive parentes, diz a carta. Além disso, também participavam das reuniões por meio da sua holding LTS, "cujos funcionários, ainda que não tivessem cargos oficiais na companhia, participavam de sua gestão e de seus acompanhamentos".

Ainda na carta, Gutierrez acusa Rial de mentir que só teve conhecimento de problemas na varejista às vésperas de assumir o cargo - ele ficou apenas nove dias na empresa, em janeiro de 2023, e pediu demissão após afirmar ter encontrado uma grave inconsistência contábil, sustentando que os acionistas de referência não tinham conhecimento.