CSN (CSNA3) e Minerva (BEEF3) devem fazer captações no exterior nesta semana

A Minerva (BEEF3) e a CSN (CSNA3) devem realizar captações com emissões de títulos de dívida no exterior - bonds - ainda nesta semana, segundo informações da Coluna do Broadcast.

No caso da CSN, o próprio presidente da companhia, Benjamin Steinbruch, já havia sinalizado intenções claras de a companhia de captar bilhões em declarações dadas à imprensa.

Os anúncios das captações, segundo o Broadcast, devem vir ainda nesta terça (5), logo após o mercado dos EUA ficar fechado na véspera, devido ao feriado do Dia do Trabalho.