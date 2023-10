Marfrig (MRFG3) aumenta fatia na BRF (BRFS3) para 45% do total das ações

Marfrig (MRFG3) recompra e cancela fatia de US$ 81,1 milhões em bonds

A Marfrig anunciou no início do mês a recompra e cancelamento de parcela total no valor de US$ 81,1 milhões em notas sêniors (bonds) em circulação com vencimento em 2026, 2029 e 2031.

De acordo com o comunicado, as parcelas se referem a três títulos, de US$ 41.614 milhões (2026), US$ 11.041 milhões (2029) e US$ 28.457 milhões (2031).

"A administração destaca que a recompra e cancelamento dos bonds da companhia reforçam seu compromisso com a disciplina financeira, e fazem parte da estratégia de melhor alocação de capital, de redução do endividamento e do custo financeiro da Marfrig", disse a empresa.

