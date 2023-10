Primo Rico diz que dá para se aposentar com R$ 3,30 por dia. Dá mesmo?

R$ 3,30 por dia são o valor que é descontado pelo INSS de um salário mínimo. O salário mínimo atual é de R$ 1.320, e a alíquota do INSS incidente sobre esse valor é de 7,5%, ou seja, R$ 99 por mês ou R$ 3,30 por dia. Ao se aposentar, o INSS pagaria o salário mínimo para esse trabalhador.

O cálculo do influencer de finanças sobre o valor descontado do INSS está certo. A quantia é em cima de um mês com 30 dias e um ano com 365 dias. Mas nem todos os meses e anos possuem o mesmo número de dias, e isso muda o resultado final da conta.

Thiago Nigro sugere usar o mesmo valor para investir em outros ativos. O objetivo é ter mais rentabilidade ao longo dos anos e não depender do sistema público lá na frente. Ele sugere investir em ações no Brasil e nos EUA, fundos imobiliários e no Tesouro Direto.

Hoje, o tempo de contribuição do homem é 35 anos e da mulher, 30 anos. O investidor orienta aplicar o mesmo valor do INSS durante 35 anos em Tesouro Selic, fundos imobiliários e ações no Brasil e nos EUA, em partes iguais. Ele sugere usar ETFs, que são fundos que seguem certos índices, para facilitar os investimentos.

Ele calculou qual seria o valor acumulado descontando a inflação. É importante considerar a inflação nesses cálculos, para não perder seu poder de compra no futuro. Juntando R$ 3,30 por dia em um investimento que rende 6% acima da inflação todos os anos, você terá no futuro R$ 138.603,53. Se o rendimento real, acima da inflação, for de 9%, o valor é de R$ 270.988,77. Já se o rendimento real for de 12% ao ano, o patrimônio acumulado será de R$ 552.959,46. Na verdade, o valor lá no futuro será maior do que esse, mas terá o mesmo poder de compra de R$ 552 mil hoje.

Mas dá para se aposentar?

Ele diz que é possível ter mais de R$ 5.500 de renda passiva por mês. Para saber quanto a pessoa pode resgatar do dinheiro durante a aposentadoria sem perder poder de compra, ele considerou, mais uma vez, o rendimento real, aquele que é acima da inflação. Com R$ 138 mil guardados e um rendimento real, acima da inflação, de 6%, a renda mensal possível é de R$ 693,02. Mas, com R$ 552 mil guardados e rendimento real de 12%, dá para sacar R$ 5.529,59 todos os meses do rendimento.