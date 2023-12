Metas para 2024: como quitar as dívidas e criar novos hábitos financeiros?

Veja se é possível consolidar as dívidas. Veja se é possível juntar tudo em um único empréstimo com uma taxa de juros menor.

Negocie as taxas de juros diretamente com os credores. Muitas vezes eles estão dispostos a fazer concessões para manter bons pagadores. Também podem renegociar uma dívida para um prazo mais longo ou por desconto.

Use qualquer renda extra que receber, como um bônus no trabalho ou uma renda adicional, para o pagamento das dívidas. Isso pode acelerar significativamente o processo.

Como poupar?

Economizar dinheiro é fundamental para construir uma base financeira sólida. É importante definir metas de poupança realistas com prazos definidos.

Automatizar os investimentos é o caminho para aumentar o patrimônio no futuro. "Uma abordagem eficaz é automatizar as contribuições para o investimento assim que receber a renda. As economias devem ser tratadas como uma despesa obrigatória. Isso cria um hábito de poupança consistente que pode fazer uma grande diferença ao longo do tempo", explica Wanessa. "Estabelecer contribuições regulares para uma conta de aposentadoria, fundos de investimento ou outras opções de investimento que estejam alinhadas com os objetivos financeiros", ressalta.