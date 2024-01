Ficou mais fácil escolher a previdência privada, com mudança na tributação

Quando é melhor escolher o imposto regressivo? Como considera o tempo total que o recurso permanece investido, o regime regressivo deve ser considerado em situações em que o saldo for mais alto, e o período de contribuição, maior. Do contrário, uma parte maior dos rendimentos seria retida na fonte: a alíquota do regime progressivo para quem tem acima de R$ 4.664,68 a receber é de 27,5%.

Quer saber como economizar e investir, além do que está acontecendo na economia? Conheça e siga o novo canal do UOL "Economize e Invista" no WhatsApp.

Aulão: Organize suas finanças em 2024 de uma vez por todas

Ano novo é um bom momento para organizar as finanças. Saiba como fazer isso - como e manter o planejamento por todo o ano - em uma série de três lives do Papo com Especialista, programa ao vivo do UOL Investimentos.

Assista ao aulão no Papo com Especialista, programa ao vivo do UOL, todas as quintas-feiras, das 16h às 16h40.

Abordaremos passos práticos para a elaboração de um orçamento, principalmente para aqueles que se sentem perdidos nesse processo.