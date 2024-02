Ação da Sabesp já subiu 16% desde aprovação da privatização; e agora?

As ações da Sabesp (SBSP3) já subiram 16,26% desde que o processo de privatização da companhia de saneamento do estado de São Paulo foi aprovado pela Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), em 6 de dezembro do ano passado. No mesmo período da alta, o Ibovespa teve alta de 0,80%, segundo a Economatica.

Como está o processo de privatização

O processo de privatização da companhia de saneamento e esgoto segue agora para a avaliação dos municípios. Segundo o Valor Econômico, o governo fechou o novo modelo de privatização, que terá revisão anual de tarifas, e não a cada quatro anos. O contrato de concessão dos serviços para as 375 cidades atendidas pela empresa será analisado, e cada prefeitura irá decidir se aprova ou não o processo.

Existe risco de não ser aprovado, mas o mercado aposte na aprovação do plano. "Claro que algumas cidades não vão aprovar, mas a maioria das prefeituras deve seguir o exemplo da aprovação da Alesp", diz Paulo Luives, especialista da Valor Investimentos. A consulta pública nas regiões atendidas pela Sabesp deve ocorrer ao longo do mês de março, segundo a previsão do presidente da Sabesp, André Salcedo.