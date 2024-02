Por que a Nvidia está disparando na Bolsa? Vale investir?

As ações da Nvidia (NVDA) estão batendo recordes. Na semana passada, no dia 22, tiveram o maior ganho de valor de mercado em apenas um dia na história, segundo a gestora WHG. Os papéis da empresa de Inteligência Artificial (IA) dispararam 16,40%, após a divulgação do resultado trimestral da empresa, que superou as expectativas. Na Bolsa de Valores de São Paulo, os recibos de ação NVDC34 saltaram 17,70%.

Com isso, a empresa aumentou seu valor de mercado em US$ 273,31 bilhões em 24 horas. Para se ter uma ideia de grandeza, o acréscimo corresponde aos valores de mercado da Petrobras (PETR3 e PETR4), da Vale (VALE3) e do Itaú (ITUB4) juntos. Em dólares, as três valem juntas US$ 216 bilhões.

Por que cresceu tanto?

Antes da divulgação do resultado, a Nvidia valia US$ 1,66 trilhão. Mas depois de publicar que seu lucro chegou a US$ 12,28 bilhões no quarto trimestre do ano passado - uma alta anual de 779% - o valor de mercado chegou a quase US$ 2 trilhões (US$ 1,96 trilhão, quase R$ 10 trilhões). Com isso, a Nvidia acabou ultrapassando a gigante do comércio eletrônico Amazon, que na mesma data passou a valer US$ 1,81 trilhão, conforme dados da Elos Ayta..