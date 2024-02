Vale cai com preço do minério: fala de Lula também influencia?

E o governo?

Recentemente, em entrevista para a imprensa, o presidente criticou a Vale:

A Vale está tendo um problema no estado do Pará, está tendo um problema no estado de Minas Gerais. A Vale não pagou as desgraças que eles causaram em Brumadinho, não construiu as casas que prometeram. Criaram uma fundação para cuidar e agora a Vale fica fazendo a propaganda como se fosse a empresa que mais cuida desse país

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República



Além disso, existe o temor de interferência na empresa. Comenta-se nos bastidores que o governo trabalhava para a indicação do ex-ministro Guido Mantega, para presidência da mineradora.

Essas falas não afetam com tanta força a ação. É o que diz Petrokas. "Mas, naturalmente, alguns investidores podem optar em manter distância do papel enquanto houver esse tipo de ruído. Na prática, é bem difícil que alguma medida que venha a prejudicar a empresa seja efetivada", diz ele.