Preço do ferro e sucessão tumultuada fazem Vale perder R$ 48 bi

A Vale (VALE3) já perdeu R$ 48 bilhões em valor de mercado desde o início do ano, segundo a ElosAyta. O valor equivale a duas vezes o preço da Natura (NTCO3) em Bolsa (R$ 24,2 bilhões), por exemplo. A mineradora vem sofrendo no mercado com a baixa do preço do minério de ferro e com investidores fugindo da ação desde que um processo tumultuado de troca de presidência se iniciou em janeiro. Do começo de 2024 até a última sexta-feira (8), as ações tiveram queda de 5,39%. No mesmo intervalo, o Ibovespa acumula uma queda de 14,49%. Nesta segunda-feira (11), elas continuam em queda de 3,21% por volta das 13h20.

Mudança na presidência ficou para dezembro

Na sexta-feira (8), o Conselho de Administração da Vale decidiu estender o contrato do atual presidente. Eduardo Bartolomeo fica por mais seis meses, até 31 de dezembro. Anteriormente, seu mandato terminaria em 31 de dezembro.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tentou interferir na sucessão. Ele quis emplacar o ex-ministro Guido Mantega (PT) no comando da companhia, o que acabou não indo para a frente.