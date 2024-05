Petrobras sobe com aprovação de nova CEO, depois de perder R$ 55,61 bilhões

Quando observado um horizonte maior, de três anos, a Petrobras também foi a que mais pagou proventos aos acionistas, revelam dados da Elos Ayta Consultoria. No acumulado de 2021 até 2023, a petroleira pagou R$ 365,5 bilhões se destacando na bolsa brasileira. O valor representou 74,8% do seu valor de mercado atual de R$ 488,9 bilhões.

Para Gabriel Duarte, analista da Ticker Research, a Petrobras pode ser considerada uma vaca leiteira da bolsa brasileira. Segundo o analista, o investidor tem que levar em mente que os dividendos da Petrobras mexem com muita coisa além do que é imaginado pelo mercado. "É um dividendo que é importante para o fiscal do país", destaca. "O que interessa é que o fiscal é deficitário, o governo precisa de dinheiro e a Petrobras é uma vaca leiteira. Então, eu não imagino que a Petrobras vá parar de pagar dividendos, por mais agressivo que seja o discurso que o partido tenha.", acrescenta.

Olhando no cenário externo, a companhia ocupou o segundo lugar entre as maiores pagadoras de dividendos no 1° trimestre, revela a gestora britânica Janus Henderson. A Petrobras pagou US$ 2,03 bilhões ficando atrás da mineradora Vale que desembolsou US$ 2,48 bilhões.

O que fazer com as ações

É uma boa hora para comprar a ação com desconto. É o que diz a XP. Para a corretora, PETR4 tem potencial para chegar a R$ 45,10, uma valorização de 22,12% até o fim do ano.

O BTG tem a mesma recomendação. O preço alvo para a ação preferencial é de R$ 49, o que geraria um ganho de 32% sobre o preço atual, em 12 meses.