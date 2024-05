De R$ 100 a R$ 1.000: ação campeã no mundo subiu mais de 900% no ano

Nos EUA, cerca de 2.800 companhias tem ações negociadas. No Brasil, a B3 tem no total 445 empresas listadas. "Aqui, quando precisam de dinheiro, as empresas pedem empréstimo em banco. No mercado americano, é mais comum elas irem para a Bolsa", explica Thiago Guedes, diretor de desenvolvimento de negócios da Bridgewise no Brasil.

Nos EUA, é mais fácil e barato entrar na Bolsa. Nem todas as empresas, por exemplo, precisam fazer um IPO (oferta inicial de ações, em inglês). Existem as "Special Purpose Acquisition Company", ou Spacs. É uma forma mais rápida de abertura de capital do que o IPO. As Spacs não têm as mesmas exigências e obrigações de divulgação de dados daquelas que fazem o IPO tradicional.

E isso representa um risco?

Sim, investir em empresas pequenas significa que o investidor pode ganhar muito num dia e perder quase tudo no outro. Isso porque se o acionista compra, por exemplo, US$ 1.000 em ações da Nvidia, por exemplo, isso não faz a ação subir, já que a fabricante de chips vale US$ 2,58 trilhões. Mas, em uma companhia menor, uma compra de US$ 1.000 pode fazer o valor de uma companhia menor disparar. É uma questão matemática.

E há um agravante a mais: Solowin e Fitell são empresas bem pequenas cujo maior acionista são os próprios donos. A Fitell, que é um site de venda de pesos para academias australiano, tem só 42% das ações em circulação e disponível para negociação. Então, se o dono vender ou comprar mais ações, ele pode manipular a alta da companhia.

Foi isso que aconteceu com a Fitell. A empresa - que tem apenas 14 funcionários - fez um empréstimo em janeiro de R$ 3,6 milhões e usou boa parte disso para comprar seus próprios papéis. Por isso a ação disparou tanto.