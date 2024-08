Preço de bombom: ações da Gol, Marisa e outras valem menos de R$ 1,50

Em crise financeira, a Marisa é outro exemplo. Teve um prejuízo de R$ 148,3 milhões no primeiro trimestre de 2024, último balanço divulgado pela empresa. Já a Espaçolaser apresentou números melhores, com um lucro de R$ 1,3 milhão no segundo trimestre deste ano, revertendo o prejuízo de R$ 11 milhões no mesmo período de 2023.

Há oportunidade para investor?

Poucas podem gerar bons resultados e retornos para o investidor. "Basicamente, só 10% ou 20% dessa lista de ações podem se recuperar e gerar lucros exponenciais altos", diz Virgilio Lage, especialista da Valor Investimentos.

Para ele, as ações com mais chances de recuperação são Cogna, Kora Saúde e Gol. A Cogna (dona da faculdade Anhanguera e do curso Anglo) por exemplo, passou de R$ 11 milhões no segundo trimestre do ano passado para R$ 50,5 milhões entre abril, maio e junho deste ano. A Kora diminuiu as perdas, com prejuízo líquido de R$ 26 milhões no segundo trimestre de 2024 - uma queda de 46% em relação ao resultado negativo de R$ 48,6 milhões um ano antes.

Mas ele alerta que a maioria dos ativos abaixo de R$ 1,50 são muito voláteis, ou seja, podem ser alvo de especulação. São papéis que sobem ou caem muito com a entrada ou saída de pouco capital. "Elas produzem alto potencial de ganho ou prejuízo. Por isso, investir em poucas delas gera um risco grande."

A estratégia para quem quer arriscar é comprar várias, de cinco a dez. "Isso reduz o risco, porém a volatilidade (o sobe e desce) é grande, tanto para lucros ou prejuízos", avisa Lage.