Ação barata na Bolsa: quando é um bom investimento ou uma furada?

Duas ações de mesmo valor podem ter preço sobre lucro diferentes. Uma ação que custa R$ 10 e tem lucro de R$ 10 por ação terá um P/L de 1. Por outro lado, outra companhia que custa os mesmos R$ 10 mas tem um lucro de R$ 20 terá o indicador em 0,5. Isso pode significar que a empresa está barata na Bolsa e pode ser uma boa chance de ter rentabilidade, explica Sidney Lima, analista da Ouro Preto Investimentos.

O preço sobre lucro pode, às vezes, esconder algumas coisas. Se uma empresa tem um preço-lucro mais alto, mas o lucro dela cresce mais rápido, é normal que ela negocie com um múltiplo mais elevado. A gente tenta entender esses múltiplos, esses números, mas como um filme, não como uma foto.

Felipe Cima, analista do Grupo Manchester

Preço sobre valor patrimonial (P/VPA) também é importante. Ao comparar o preço das ações naquele momento com o valor contábil da companhia, o investidor consegue entender se está pagando um valor justo com base no patrimônio ou se a ação está desvalorizada, por exemplo.

Ação com P/VPA menor do que 1x pode mostrar um valor menor do que o real - isso pode ser uma oportunidade ou significar que o mercado enxerga algum risco. É o que explica Matheus Falci, sócio da One Investimentos. Entretanto, empresas com queima de caixa acelerado para investimentos tendem a apresentar um P/VPA baixo por um período determinado, até que o lucro comece a aparecer nos resultados, por exemplo. Por isso, é sempre importante olhar para o indicador em meio ao contexto.

Compare ações diferentes no mesmo setor

Comparação deve ser feita entre empresas com atividades similares. Ao verificar de forma individual o preço sobre lucro de uma empresa de tecnologia, a maioria deve apresentar valores bem superiores às empresas de utilities, que por característica são mais consolidadas. Além disso, uma companhia de tecnologia pode ser mais volátil. "Só é possível saber se as ações estão caras ou baratas quando comparadas entre si", diz Falci.