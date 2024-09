Minoritários querem Americanas fora da Bolsa. O que isso significa?

O que o Instituto pede é que a suspensão seja permanente e que a B3 dê o próximo passo. Na regra do Novo Mercado, a próxima etapa é pedir para que a empresa faça uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) para sair da Bolsa.

A B3 teria que tomar essa medida porque a empresa não se adequou até agora aos requisitos do Novo Mercado, diz o Instituto. Uma das infrações foi atrasar a publicação do balanço de 2023 em uma semana. Na OPA, a companhia teria que vender suas ações para acionistas majoritários ou para um grupo controlador.

O artigo 59 do Regulamento do Novo Mercado estabelece um prazo para que a empresa se adeque às regras. "Caso as obrigações regulamentares sejam descumpridas por mais de nove meses, poderá ser aplicada a sanção de exclusão compulsória do Novo Mercado", diz o advogado Guilherme Bier Barcelos, sócio do escritório RMMG Advogados. Ou seja, esse prazo venceu em 8 de agosto.

Se a Companhia não pode se manter no Novo Mercado, então, deve ser compelida a sair e assumir estas circunstâncias.

Instituto Empresa, em nota ao UOL

O que os minoritários ganham com isso?

Eles podem se beneficiar da aquisição de suas ações, diz o Instituto. "Os minoritários, em grande parte adquiriram o papel porque a companhia estava no Novo Mercado. A saída compulsória implica na mudança deste quadro", afirma a nota. Para o Instituto, os minoritários foram duramente penalizados com a perda de valor dos ativos. Desde a descoberta do rombo, em 11 de janeiro de 2023, as ações da Americanas acumulam queda de 99,45%, segundo a Economatica.