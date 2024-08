Ericsson vende subsidiária dos EUA iconectiv para Koch por US$ 1 bilhão

A Ericsson anunciou na noite desta sexta, 16, que entrou em um acordo definitivo com a Koch Equity Development LLC relativo à venda da subsidiária dos Estados Unidos iconectiv.

O benefício em dinheiro da Ericsson com a Transação, após a liquidação dos impostos previstos, despesas com a transação e outras obrigações, deve ser de aproximadamente 10,6 bilhões coroas suecas (US$ 1,0 bilhão).

A Ericsson espera registrar um benefício único em EBIT de aproximadamente 8,8 bilhões de coroas suecas(US$ 800 milhões) no fechamento da transação, segundo comunicado ao mercado.

A transação está sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo aprovações regulatórias, com conclusão prevista para o primeiro semestre de 2025.

A contribuição da iconectiv para o lucro líquido da Ericsson em 2023 foi de aproximadamente 1,0 bilhão de coroas suecas (US$ 100 milhões).

A iconectiv é uma subsidiária dos EUA da Ericsson adquirida em 2012 como parte da aquisição da Telcordia. Desde 2017, a iconectiv tem sido co-propriedade com a firma de private equity Francisco Partners.