Ouro fecha em queda pela 5ª sessão seguida, em últimos ajustes antes de reunião do Fed

Além disso, o sentimento dos investidores em relação ao ouro também depende dos principais dados econômicos dos EUA, com o Produto Interno Bruto (PIB) e o índice PCE, previstos para quinta e sexta-feira, respectivamente.

Enquanto isso, as tensões geopolíticas na Europa Oriental e no Oriente Médio continuam a oferecer suporte, fortalecendo o papel da commodity como ativo porto seguro.

Mesmo depois de um 2024 "espetacular", os preços do ouro podem ter mais espaço para subir em 2025, afirma a State Street Global Advisors. A compra de ouro pelos bancos centrais deve continuar robusta, ajudando a compensar o impacto negativo de um dólar forte sobre o ativo, afirmam os estrategistas.

O cenário base da SSGA está entre US$ 2.600 e US$ 2.900 a onça-troy no próximo ano, com potencial para aumentar para US$ 3.100.

No radar, um aumento nas importações de ouro que ampliou o déficit comercial da Índia para um recorde em novembro e levou a rupia a uma baixa histórica foi devido a um erro de cálculo, de acordo com fontes da Bloomberg, que afirmaram que as autoridades contaram duas vezes as remessas do metal dourado nos armazéns após uma mudança na metodologia.

*Com informações da Dow Jones Newswires