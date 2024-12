Com intervenção recorde do BC, dólar cai 2,27% e fecha cotado a R$ 6,12

Além da mão forte do BC no câmbio, o Tesouro também teve uma atuação firme ontem com a recompra de títulos públicos (LTNs), num movimento que foi visto pelo mercado como uma concretização da prometida coordenação do o BC. Assim, o mercado de juros operou em dois tempos, como o de câmbio. A disparada das taxas vista pela manhã deu lugar a uma forte correção em baixa à tarde. A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 caiu de 15,49% para 15,06%, e a do DI para janeiro de 2027, baixou de 15,96% para 15,40%.

Em dia de firme atuação do BC e do Tesouro, o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores, conseguiu recuperar ao menos parte da forte queda da véspera (-3,15%), e fechou em alta de 0,34%, aos 121.187 pontos. Mesmo assim, a Bolsa ainda acumula queda de 2,75% na semana, e de 3,56% no mês.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.