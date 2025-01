SAP pode usar modelos de IA chineses, diz diretor financeiro

No entanto, a tecnologia também precisa ser confiável e responsável, uma vez que existem leis de privacidade de dados que a SAP tem de cumprir, acrescentou ele, alertando que "isso pode ser um pouco complicado com produtos chineses".

A SAP encerrou 2024 com lucro líquido de 5,28 bilhões de euros em 2024, 22% maior do que o do ano anterior, de acordo com balanço divulgado nesta terça-feira, 28. Fonte: Dow Jones Newswires.