Servidores do IBGE protestam no Rio contra a fundação IBGE+ e gestão 'autoritária' de Pochmann

"Essa não é uma luta só do IBGE, é uma luta de todo o serviço público. Feito de cima para baixo, (a fundação IBGE+) é um modelo que eles vão querer replicar em todo o serviço público, é para poder privatizar, para ceder aos liberais", declarou Raul Bittencourt, secretário-geral do Sindicato Intermunicipal dos Servidores Públicos Federais dos Municípios do Rio de Janeiro (Sindisep-RJ). "Isso expõe a recusa de setores ditos progressistas de dialogar com sindicatos de trabalhadores."

Presente no ato, o Sindisep-RJ já tinha emitido uma moção de apoio aos servidores do IBGE e, em especial, ao sindicato dos trabalhadores do instituto.

"Pochmann criou a IBGE+, uma 'fundação privada de apoio', verdadeiro IBGE paralelo, de forma autoritária e sem diálogo prévio com a casa. Quando questionado pelo sindicato, passou a fazer todo o tipo de ataque, inclusive levantando falsas suspeitas quanto os motivos da Assibge", dizia o texto da moção do Sindisep-RJ, que convocava ainda os servidores públicos de demais órgãos para engrossar a manifestação desta terça-feira em frente à sede do IBGE.