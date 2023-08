Hurb provoca 123milhas após cancelamento de pacotes: 'Vem de DM'

Nós aprendemos com nossos erros e hoje, com o Projeto Desfazer, usamos uma tecnologia que compra passagens aéreas 40% abaixo do preço médio de mercado. Não dá pra insistir no erro, concorrêcia. Vem de DM que te mostramos como o Desfazer pode te ajudar. #HurbTaOn

Texto publicado pela Hurb nas redes sociais