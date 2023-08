Heineken: Brasil é 'o principal mercado' e descobrimos um 'apelido novo'

A Heineken tem ampliado a produção de cerveja zero álcool: o que parecia ser tendência se tornou perene?

Era um nicho. Agora, percebemos que, na verdade, esse nicho já virou um mercado. Os mais jovens estão mudando seus hábitos de consumo.

Todas as pesquisas mostram que o jovem de hoje ainda é muito parecido com o jovem do passado. Não diria que a relação que ele tem com o álcool mudou, mas hoje ele é muito mais consciente do que as outras gerações.

A gente sempre falou que nossa ambição não é vender quatro Heinekens para o Renato - mas vender uma Heineken para o Renato, uma Heineken para a Ana, uma Heineken para o Edu: ou seja, uma Heineken para todo mundo. E a Heineken Zero vem ajudando a gente não só com essa tendência, mas também entrando em ocasiões que talvez, antigamente, a gente não imaginasse ter uma cerveja.

Mas não imaginávamos que esse mercado seria tão promissor como está sendo. E ele pode crescer muito, ainda: enquanto a cerveja normal tem mais de 60% de penetração no consumidor, a sem álcool não chega nem a 8%. Olha o espaço que a gente tem para construir, de certa forma, essa categoria

O hábito do consumidor em comprar cerveja pelo e-commerce trouxe um desafio a mais em relação a disputa de preço?