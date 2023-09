Após decisão do STF, governo diz que lei veda consignado do Bolsa Família

Ainda segundo o ministério, o "potencial de endividamento" da população vulnerável em razão dessa medida é avaliado.

O ministro Wellington Dias, que chefia a pasta, disse que o dinheiro é "para alimentação" e não pode ser "comprometido com juros" de empréstimos.

Estamos preservando o coração do Programa Bolsa Família. É um dinheiro para alimentação. Estamos tratando de pessoas que passam fome, pessoas com necessidades básicas a serem atendidas. Não podem ter esse dinheiro comprometido com juros, com encargos.

Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento Social

O benefício não se configura como salário, mas como programa de transferência de renda concedida pelo governo para pessoas em vulnerabilidade social, afirma o ministro.

Atendemos famílias abaixo da linha da pobreza. Se você comprometer um valor mensal do Bolsa Família com pagamento de prestação, pode comprometer o principal objetivo do programa, que é alimentação.

Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento Social

Decisão do STF

Alexandre de Moraes havia pedido vista, mas, ao fim, o consignado foi aprovado por unanimidade entre os ministros do STF. Todos acompanharam o entendimento do relator Kássio Nunes Marques. O julgamento foi concluído às 23h59 de segunda-feira (11).