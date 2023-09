Selic vai cair a 12,75%? Mercado aposta em novo corte de 0,5 ponto hoje

Há dúvidas se o governo vai conseguir cumprir a meta de déficit zero em 2024. Especialistas veem o andamento do arcabouço fiscal e da reforma tributária como ponto favorável ao corte nos juros, mas ainda questionam a capacidade do governo de diminuir os gastos e aumentar a arrecadação. Segundo Thaís Zara, economista sênior da LCA Consultores, as despesas previstas para 2024 estão "subestimadas".

Alta do petróleo no exterior pressiona combustíveis no Brasil. Os recentes dados econômicos da China e as expectativas de restrição da oferta global de petróleo fizeram o preço do barril disparar no mercado internacional. Essa alta pode levar a um aumento dos combustíveis no Brasil, o que impactaria a inflação nos próximos meses. Isso também desencoraja cortes mais agressivos nos juros, segundo analistas.

Houve avanços em aspectos importantes, como a inflação de serviços. Mas acreditamos que essa melhora já estava incorporada ao cenário do BC. Neste sentido, esperamos manutenção do ritmo de cortes em 0,5 ponto até pelo menos o início do próximo ano.

Rafael Cardoso, economista-chefe da Daycoval Asset

Apesar da melhora na inflação de serviços, parece cedo para dizer que ela é mais benigna do que a esperada. Além disso, ainda há risco de não cumprimento das metas fiscais para 2024. O ritmo atual [de cortes] deve prevalecer nesta e nas próximas reuniões.

Thaís Zara, economista sênior da LCA Consultores

Outra preocupação que os membros do Copom podem levar em consideração são os dados recentes da China, que pressionam as commodities, como o petróleo. Isso pode refletir em uma alta do preço dos combustíveis no Brasil.

Bruna Centeno, sócia e economista da Blue3 Investimentos

O que disse o BC e o que vem à frente

Em agosto, BC sinalizou perspectiva de novo corte de 0,5 ponto. Na última reunião, quando anunciou a redução da Selic para 13,25% ao ano, o Copom antecipou que os próximos reajustes devem vir "na mesma magnitude". "A decisão desta quarta já está precificada pelo mercado", diz Ana Paula Carvalho, sócia da AVG Capital.