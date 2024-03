BC dos EUA mantém juros de 5,25% a 5,5%, mas prevê 3 cortes ainda em 2024

Até o final de 2025, as autoridades preveem uma taxa de juros de 3,9%, de acordo com a mediana de suas projeções, o que implica em três cortes adicionais de 0,25 ponto percentual no próximo ano. Em dezembro, a mediana era de uma taxa de 3,6% para o final de 2025.

O intervalo atual da meta para a taxa de juros, mantido nesta quarta-feira, é de 5,25% a 5,5%.

As previsões não são um consenso. Elas refletem as expectativas individuais dos sete diretores do Federal Reserve e dos 12 presidentes das regionais do Fed.

As autoridades agora preveem que a inflação pela medida visada pelo Fed, o índice PCE, terminará este ano em 2,4%, mas com o núcleo do PCE, um indicador das pressões inflacionárias subjacentes, em 2,6%.

Em dezembro, a previsão para ambas as medidas era de 2,4%.

Até o final do ano que vem, eles veem desaceleração da alta do PCE para 2,2%; em dezembro, a mediana era de 2,1%.