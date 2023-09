Com isso, entre os agentes de mercado as novas discussões são:

(1) quando termina o ciclo de cortes;

(2) se o BC pode acelerar a queda, com cortes de até 0,75 p.p.

O fim do ciclo de cortes tende a coincidir com o juro neutro, ou juro de equilíbrio, que é o patamar em que a economia cresce com seu maior potencial, com inflação sob controle.

Em entrevista no mês de agosto, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reclamou do ritmo de queda da Selic, argumentando que com o juro real 4,5 e 5% e a inflação de 4%, o juro neutro seria de 8,5% ao ano. "Isso significa que tudo acima de 8,5 é recessivo. Quanto tempo vamos demorar a chegar no juro neutro se temos oito reuniões do Conselho de Política Monetária por ano?"

No último sábado (2), um dia depois do resultado PIB (crescimento do país) ter surpreendido para cima, o ministro defendeu queda de 0,75 p.p na próxima reunião.