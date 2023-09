Diageo: Tequila vende hoje mais do que uísque nos EUA e é próxima explosão

Vitória Kurihara, bartender do Duq, de Curitiba (PR), vencedora da etapa nacional do World Class Imagem: Divulgação/Diageo

Outra vertente importante são os clientes, donos de bares, restaurantes e baladas. Isso nos conecta diretamente com o que tem de mais moderno, das tendências e de negócios. Por fim, os consumidores: de lá surgem novos drinks, novas misturas.

Ele acontece em mais de 150 mercados em que a Diageo atua. Aqui no Brasil, tivemos as finais em cada um dos estados para, então, termos a final nacional - e a ganhadora foi a Vitória Kurihara, bartender do Duq, de Curitiba (PR).

As vendas líquidas da Diageo no Brasil cresceram quase 10% em 2022, em comparação a 2021, lideradas principalmente por marcas de uísque - e as mulheres são quase 40% do consumo da bebida no Brasil. Como é essa estratégia de marketing para públicos que podem parecer diferentes?

Temos um olhar muito grande para esse tema de gênero, porque sabemos que existe um enorme estereótipo em torno da categoria. Nosso trabalho é todo baseado em dados, em informações e pesquisas.