CPI das Pirâmides escancara que fraude na 123milhas é global, diz relator

Após lançar um novo produto, a empresa teve prejuízo, entrou em recuperação judicial e lesou o que se estima em 700 mil clientes.

O pacote "promo" oferecia passagens por preços muito abaixo da média do mercado. Um exemplo são voos de ida e volta para Orlando por R$ 700, segundo expôs o deputado no documento.

Ricardo Silva explica que o cliente não estava comprando o bilhete aéreo, mas um compromisso da 123milhas em entregar um tíquete. Mas a empresa não possuía a passagem que estava oferecendo em seu site.

A aquisição se daria por meio da compra de milhas de pessoas físicas. A 123milhas entregaria uma quantia financeira ao vendedor e ele emitiria o tíquete em nome de terceiros indicados pela empresa.

Outra maneira de honrar as passagens comercializadas por preço abaixo do mercado seria a compra direta com as companhias aéreas. Mas o sistema não funcionou e ruiu.

O que dizem os donos

Durante depoimento na CPI, Ramiro Madureira justificou que a 123milhas esperava encontrar passagens baratas e ainda obter lucro.