CPI das Pirâmides Financeiras vai pedir indiciamento de donos da 123milhas

Relator (esquerda) vai pedir o indiciamento de Ramiro Madureira (meio), sócio da 123milhas Imagem: Reprodução Instagram

Marketing alimentava pirâmide, diz relator

O relator da CPI vê as coisas de um jeito diferente. Ele afirma que o pedido de recuperação fazia parte do plano arquitetado pela 123milhas para atenuar as consequências da pirâmide.

A engrenagem descrita pelo deputado começa com investimentos massivos em marketing que serviriam para aumentar a clientela e fazer a base da pirâmide crescer. No ano passado, a empresa foi a segunda maior anunciante do país, com gastos de R$ 1,18 bilhão.

No começo, as passagens vendidas abaixo do preço eram bancadas mesmo com prejuízos para passar uma imagem de credibilidade, avalia o relator. Aliada ao marketing, a prática fez crescer a clientela.

Os problemas começaram na sequência, culminando com a falta das passagens a partir de 18 de agosto, o que levou ao pedido de recuperação judicial. A medida foi suspensa ontem pela Justiça.