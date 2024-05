Dividendos de empresas batem recorde de R$ 93 bi no ano; Itaú lidera

Com resultados promissores no seu balanço do 1° trimestre, o Itaú (ITUB4) está ganhando destaque entre as ações que podem remunerar melhor os seus acionistas em 2024. No quadrimestre, encerrado em abril, o banco liderou o ranking com pagamentos de R$ 21,86 bilhões aos acionistas, alta de 287% em relação ao mesmo período no ano anterior. O montante equivale a R$ 2,23 por ação, revela levantamento da plataforma Meu Dividendo antecipado à coluna. O valor desembolsado pelo banco foi recorde desde 2020.

Na segunda posição entre as maiores pagadoras do quadrimestre, ficou a Petrobras (PETR4). Após ceder na queda de braço envolvendo a distribuição de proventos extraordinários, está aos poucos recuperando a confiança dos investidores. A petroleira pagou R$ 17,89 bilhões de janeiro até abril, salto de 28% nos proventos em comparação com o 1° quadrimestre de 2023. O valor representa R$ 1,37 por papel. Ainda não foi contabilizado o pagamento dos dividendos extraordinários, que deve ocorrer em 20 de maio e 20 de junho.

Como foram as distribuições na Bolsa?

De janeiro a abril, 91 empresas foram responsáveis pela distribuição recorde de R$ 93 bilhões em proventos aos investidores da Bolsa de valores. Destas, apenas 10 empresas concentraram 80% dos dividendos distribuídos no quadrimestre.